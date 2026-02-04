Легионер «Северстали» рассказал, запрещает ли Козырев хиты и как он общается с командой

Защитник «Северстали» Томас Грегуар рассказал об общении главного тренера Андрея Козырева с командой.

— Ваш тренер Андрей Козырев известен своей системой игры. Так, вы редко применяете силовые приёмы. Насколько для североамериканца это непривычно?

— В этом году мне было важно адаптироваться, в этой системе сначала важно сыграть клюшкой, а не останавливать игрока силовыми приёмами. Конечно, иногда приходится останавливать игрока, но мы стараемся сначала выбить у него клюшку, чтобы остановить игру и прервать передачу.

— Андрей Леонидович также немногословен в общении с журналистами. А с вами он много говорит как с командой, так и индивидуально?

— Конечно, когда нам надо что-то скорректировать, на скамейке или в раздевалке у нас идёт хорошее общение, – сказал Грегуар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.