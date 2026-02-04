Канадский защитник «Северстали» раскрыл, с кем советовался перед переходом в КХЛ

Защитник «Северстали» Томас Грегуар заявил, что советовался с легионерами перед переходом в КХЛ.

— А перед переходом в «Северсталь» советовались с Фукале или кем-то ещё из знакомых?

— Да, говорили с Заком, он из города, который похож на мой родной. Говорили с Николя Мелошем, это тоже мой большой друг. В общем, расспрашивал этих ребят о КХЛ. Если возникали вопросы, они на всё были готовы ответить.

— Так как вы с минским «Динамо» в одной конференции, часто встречаетесь с этим клубом. Насколько это добавляет дополнительной сложности, учитывая, что за него выступают ваши друзья?

— Естественно, привыкаешь играть против тех, с кем знаком или дружишь. К тому же на льду всё по-другому – просто делаешь свою работу и выкладываешься по полной, всё равно кто на площадке, – сказал Грегуар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.