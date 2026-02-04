Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Есть много слов, которые не могу произнести». Легионер «Северстали» — о знании русского

«Есть много слов, которые не могу произнести». Легионер «Северстали» — о знании русского
Комментарии

Защитник «Северстали» Томас Грегуар высказался о владении русским языком и назвал его сложным для изучения.

— Для лучшей коммуникации с российскими партнёрами пригодится и знание русского языка. Планируете ли у его учить?
— Конечно, русский — очень сложный язык. Я пока не очень хорошо его знаю, хотелось бы знать больше. Тут и другой алфавит, в этом тоже дело, так что точно будет сложно.

— Однако, может, попробуете произнести какие-то русские слова?
— Есть много слов, которые не могу произнести, так как это ругательства. Но основы, конечно, знаю: «спасибо», «привет», «пожалуйста», «хорошо», «шайба», «нет», «да». Вот и всё, что я знаю, – сказал Грегуар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Томасом Грегуаром читайте на «Чемпионате»:
«Людям кажется забавным, что я не говорю на русском». Разговор с легионером «Северстали»
Эксклюзив
«Людям кажется забавным, что я не говорю на русском». Разговор с легионером «Северстали»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android