«Есть много слов, которые не могу произнести». Легионер «Северстали» — о знании русского

Защитник «Северстали» Томас Грегуар высказался о владении русским языком и назвал его сложным для изучения.

— Для лучшей коммуникации с российскими партнёрами пригодится и знание русского языка. Планируете ли у его учить?

— Конечно, русский — очень сложный язык. Я пока не очень хорошо его знаю, хотелось бы знать больше. Тут и другой алфавит, в этом тоже дело, так что точно будет сложно.

— Однако, может, попробуете произнести какие-то русские слова?

— Есть много слов, которые не могу произнести, так как это ругательства. Но основы, конечно, знаю: «спасибо», «привет», «пожалуйста», «хорошо», «шайба», «нет», «да». Вот и всё, что я знаю, – сказал Грегуар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.