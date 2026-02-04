Скидки
Канадский хоккеист «Северстали» — о жизни в России: иногда стараюсь объясниться жестами

Защитник «Северстали» Томас Грегуар заявил, что в России иногда использует жесты для общения с местными жителями.

— С вашим другом Заком Фукале связано и много интересных историй. Однажды на улице Минска они вместе с Алексом Лиможем спасли котёнка. Было ли у вас что-то необычное во время пребывания в России?
— Серьёзно? Не знал [об истории с Фукале]. Хороший вопрос. Пытаюсь вспомнить что-нибудь смешное… Есть несколько забавных историй, как я пытался заказать такси или еду без знания русского. Иногда стараюсь объясниться жестами. Поэтому это, конечно, всегда необычно. И мне это очень нравится, потому что людям весело, им кажется забавным, что я не говорю на русском – они стараются изо всех сил, я стараюсь изо всех сил.

— Пользуетесь в такие моменты онлайн-переводчиком?
— Да. Но иногда я не достаю телефон, просто стараюсь общаться, как могу, использую знакомые слова и жесты, – сказал Грегуар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

«Людям кажется забавным, что я не говорю на русском». Разговор с легионером «Северстали»
