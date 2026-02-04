Скидки
Главная Хоккей Новости

Канадец из «Северстали»: было бы интересно сходить на экскурсию на череповецкий комбинат

Защитник «Северстали» Томас Грегуар заявил, что ему было бы интересно посетить череповецкий металлургический комбинат.

— Вы говорили, что вам комфортно в Череповце. Знаете ли вы историю команды? Может, для вас устраивали экскурсию на металлургический комбинат?
— Нет, никогда там не был. Но было бы очень интересно.

— А в музеи города не хотели бы зайти? Какой вид досуга предпочитаете?
— Это сложно, потому что мы много играем и много летаем. Когда я возвращаюсь, провожу время с женой. Обычно ходим в кофейни, гуляем, отдыхаем. Конечно, не получается быть везде, где хотелось бы, – сказал Грегуар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Томасом Грегуаром читайте на «Чемпионате»:
«Людям кажется забавным, что я не говорю на русском». Разговор с легионером «Северстали»
«Людям кажется забавным, что я не говорю на русском». Разговор с легионером «Северстали»
