Канадец из «Северстали»: было бы интересно сходить на экскурсию на череповецкий комбинат

Защитник «Северстали» Томас Грегуар заявил, что ему было бы интересно посетить череповецкий металлургический комбинат.
— Вы говорили, что вам комфортно в Череповце. Знаете ли вы историю команды? Может, для вас устраивали экскурсию на металлургический комбинат?
— Нет, никогда там не был. Но было бы очень интересно.
— А в музеи города не хотели бы зайти? Какой вид досуга предпочитаете?
— Это сложно, потому что мы много играем и много летаем. Когда я возвращаюсь, провожу время с женой. Обычно ходим в кофейни, гуляем, отдыхаем. Конечно, не получается быть везде, где хотелось бы, – сказал Грегуар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.