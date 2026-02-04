«Ехать во Владивосток — как из Монреаля в Москву». Легионер «Северстали» — о перелётах

Защитник «Северстали» Томас Грегуар заявил, что был впечатлён длительностью перелёта на Дальний Восток и отметил размеры России. Канадский игрок обороны проводит свой первый сезон в Континентальной хоккейной лиге.

— Шокировала ли вас поездка на Дальний Восток?

— Россия — очень большая страна, этого не осознаёшь, пока не отправишься в путешествие, например, во Владивосток. Это было очень и очень далеко, я к такому не привык, почти как ехать из Монреаля в Москву – одинаковое расстояние. Для меня это было невообразимо, – сказал Грегуар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.