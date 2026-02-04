Скидки
Хоккей

«Надеюсь, Канада выиграет золото». Игрок «Северстали» рассказал об ожиданиях от Олимпиады

«Надеюсь, Канада выиграет золото». Игрок «Северстали» рассказал об ожиданиях от Олимпиады
Комментарии

Защитник «Северстали» Томас Грегуар поделился ожиданиями от предстоящих соревнований по хоккею в рамках Олимпийских игр в Милане.

— Совсем скоро начнётся Олимпиада. Там будет участвовать ваш одноклубник Адам Лишка. Будете болеть за него или Канаду?
— Разумеется, буду болеть за Адама, ведь он мой друг и отличный товарищ по команде, будет приятно смотреть, как он играет. Однако, конечно, буду болеть и за сборную Канады, надеюсь, она выиграет золото, – сказал Грегуар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 пройдёт с 5 по 22 февраля.

Полную версию эксклюзивного интервью с Томасом Грегуаром читайте на «Чемпионате»:
«Людям кажется забавным, что я не говорю на русском». Разговор с легионером «Северстали»
Эксклюзив
«Людям кажется забавным, что я не говорю на русском». Разговор с легионером «Северстали»
Комментарии
