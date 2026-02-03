«Станет одним из ведущих вратарей КХЛ». Валиуллин — о продлении контракта с Арефьевым

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о продлении контракта с вратарём Максимом Арефьевым.

«Максим – наш воспитанник, который ещё в прошлом сезоне показал готовность играть на уровне КХЛ. Его габариты и уверенность на льду позволяют ему успешно выступать за «Ак Барс» и создавать необходимую конкуренцию в команде.

Вратарская бригада из своих воспитанников – это уникальный бонус, который доступен редким клубам, и мы рады, что можем им пользоваться. Контракт на три сезона позволяет нам формировать состав с прицелом на будущее. Видим в Арефьеве большую перспективу и считаем, что при правильном развитии он станет одним из ведущих вратарей КХЛ», — цитирует Валиуллина пресс-служба клуба.