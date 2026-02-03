Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Торонто» Берюбе объяснил, почему он против вратарских драк в НХЛ

Главный тренер «Торонто» Берюбе объяснил, почему он против вратарских драк в НХЛ
Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе заявил, что не поддерживает драки вратарей в НХЛ. За последнюю неделю голкиперы дрались дважды: Сергей Бобровский с Алексом Недельковичем и Андрей Василевский – с Джереми Свейманом.

«Почему они дерутся? Почему этого не делают игроки? Вот как я на это смотрю. Честно говоря, я этого не понимаю. Я бы предпочёл, чтобы мои вратари не дрались. Если кто-то наезжает на твоего вратаря, один из полевых должен что-то с этим сделать», – цитирует Берюбе Daily Faceoff.

Отметим, что по ходу игровой карьеры Берюбе был тафгаем и провёл более 200 поединков, получив 3149 штрафных минут за 1054 матча в регулярках НХЛ.

