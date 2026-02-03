Скидки
Динамо Мн — СКА, результат матча 3 февраля 2026, счет 3:4 Б, КХЛ 2025/2026

СКА прервал серию из семи поражений, обыграв минское «Динамо» по буллитам
Комментарии

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и СКА. Победу одержали гости со счётом 4:3 Б.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2026, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Голдобин (Педан, Зыков) – 05:41 (5x5)     1:1 Липский (Пинчук) – 08:03 (5x5)     1:2 Бландизи (Гримальди, Сапего) – 09:05 (5x5)     2:2 Хэмилтон (Кузнецов, Галиев) – 25:28 (5x5)     2:3 Зыков (Плотников, Голдобин) – 26:34 (5x5)     3:3 Стась (Бориков, Кузнецов) – 52:34 (5x5)     3:4 Гримальди – 65:00    

На шестой минуте встречи счёт открыл нападающий СКА Николай Голдобин с передач Андрея Педана и Валентина Зыкова. Через пару минут счёт сравнял Даниил Липский с передачи Виталия Пинчука. Через минуту СКА вновь вышел вперёд в счёте — отличился Джозеф Бландизи, которому ассистировали Рокко Гримальди и Сергей Сапего. В середине второго периода на шайбу защитника «Динамо» Роба Хэмилтона СКА ответил голом Валентина Зыкова. В середине третьего периода Андрей Стась сравнял счёт. По буллитам победу одержал СКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

