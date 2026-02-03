СКА прервал серию из семи поражений, обыграв минское «Динамо» по буллитам

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и СКА. Победу одержали гости со счётом 4:3 Б.
На шестой минуте встречи счёт открыл нападающий СКА Николай Голдобин с передач Андрея Педана и Валентина Зыкова. Через пару минут счёт сравнял Даниил Липский с передачи Виталия Пинчука. Через минуту СКА вновь вышел вперёд в счёте — отличился Джозеф Бландизи, которому ассистировали Рокко Гримальди и Сергей Сапего. В середине второго периода на шайбу защитника «Динамо» Роба Хэмилтона СКА ответил голом Валентина Зыкова. В середине третьего периода Андрей Стась сравнял счёт. По буллитам победу одержал СКА.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 3 февраля 2026
КХЛ представила арбитров Матча звёзд — 2026 Официально
