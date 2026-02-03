ХК ЦСКА обыграл «Сочи» и впервые в сезоне одержал пять побед подряд, Костин оформил дубль

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным ЦСКА и «Сочи». Победу одержали армейцы со счётом 3:1.

На шестой минуте встречи счёт голом в большинстве открыл нападающий ЦСКА Клим Костин, которому ассистировали Прохор Полтапов и Максим Соркин. На 38-й минуте матча Тимур Хафизов сравнял счёт. Победный гол в середине третьего периода забил нападающий ЦСКА Олег Майстренко, для которого эта заброшенная шайба стала лишь второй в текущем сезоне. В концовке встречи Костин оформил дубль голом в пустые ворота.

Таким образом, ЦСКА впервые в текущем сезоне одержал пять побед подряд. Ранее лучшим результатом армейцев были четыре победы кряду.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.