Два гола подряд за 12 секунд помогли «Авангарду» одержать волевую победу над «Шанхаем»

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и омским «Авангардом». Победу одержали гости со счётом 5:3.
Дублем и победным голом в составе «Авангарда» отметился нападающий Майкл Маклауд. Ещё по шайбе в составе омской команды забросили Наиль Якупов и Вячеслав Войнов. За «Шанхайских Драконов» дубль оформил форвард Трой Джозефс, ещё одну шайбу забросил Ник Меркли. Отметим, что на 50-й минуте встречи «Авангард» забросил две шайбы подряд с разницей в 12 секунд, что и определило результат матча. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Константин Окулов.
«Авангард» одержал восьмую победу подряд.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 3 февраля 2026
-
22:13
-
22:00
-
22:00
-
21:48
-
21:44
-
21:08
-
20:45
-
20:13
-
20:00
-
19:45
-
19:27
-
19:03
-
18:40
-
18:10
-
17:45
-
17:42
-
17:25
-
17:05
-
16:45
-
16:22
-
16:20
-
16:00
-
15:45
-
15:31
-
15:13
-
14:50
-
14:33
-
14:11КХЛ представила арбитров Матча звёзд — 2026 Официально
-
13:57
-
13:42
-
13:30
-
13:03
-
12:45
-
12:21
-
12:04