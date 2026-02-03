Два гола подряд за 12 секунд помогли «Авангарду» одержать волевую победу над «Шанхаем»

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и омским «Авангардом». Победу одержали гости со счётом 5:3.

Дублем и победным голом в составе «Авангарда» отметился нападающий Майкл Маклауд. Ещё по шайбе в составе омской команды забросили Наиль Якупов и Вячеслав Войнов. За «Шанхайских Драконов» дубль оформил форвард Трой Джозефс, ещё одну шайбу забросил Ник Меркли. Отметим, что на 50-й минуте встречи «Авангард» забросил две шайбы подряд с разницей в 12 секунд, что и определило результат матча. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Константин Окулов.

«Авангард» одержал восьмую победу подряд.

