Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шанхайские Драконы — Авангард, результат матча 3 февраля 2026, счет 3:5, КХЛ 2025/2026

Два гола подряд за 12 секунд помогли «Авангарду» одержать волевую победу над «Шанхаем»
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и омским «Авангардом». Победу одержали гости со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 5
Авангард
Омск
0:1 Якупов (Потуральски) – 05:50 (5x5)     1:1 Бишофф (Джозефс) – 12:30 (5x5)     1:2 Маклауд (Потуральски, Серебряков) – 15:18 (5x5)     2:2 Меркли (Джозефс, Рендулич) – 26:57 (5x5)     3:2 Джозефс (Меркли, Брынцев) – 34:47 (6x5)     3:3 Войнов (Окулов, Маклауд) – 49:29 (5x5)     3:4 Маклауд (Лажуа) – 49:41 (5x5)     3:5 Окулов (Потуральски, Маклауд) – 59:56 (en)    

Дублем и победным голом в составе «Авангарда» отметился нападающий Майкл Маклауд. Ещё по шайбе в составе омской команды забросили Наиль Якупов и Вячеслав Войнов. За «Шанхайских Драконов» дубль оформил форвард Трой Джозефс, ещё одну шайбу забросил Ник Меркли. Отметим, что на 50-й минуте встречи «Авангард» забросил две шайбы подряд с разницей в 12 секунд, что и определило результат матча. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Константин Окулов.

«Авангард» одержал восьмую победу подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android