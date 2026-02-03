Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Клим Костин забил свои первые голы в составе ЦСКА в матче с «Сочи»

Клим Костин забил свои первые голы в составе ЦСКА в матче с «Сочи»
Комментарии

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным ЦСКА и «Сочи». Победу одержали армейцы со счётом 3:1. Дублем отметился нападающий ЦСКА Клим Костин.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Костин (Соркин, Полтапов) – 05:41 (5x4)     1:1 Хафизов – 37:02 (5x5)     2:1 Майстренко – 48:31 (5x5)     3:1 Костин – 59:23 (en)    

Для форварда эти шайбы стали первыми в составе армейского клуба после обмена из «Авангарда». Костин забил первый гол во встрече, подставив клюшку под бросок нападающего Максима Соркина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Второй свой гол в матче Костин забил в концовке игры в пустые ворота. Это была вторая встреча Костина за ЦСКА после обмена.

Материалы по теме
Видео
ХК ЦСКА обыграл «Сочи» и впервые в сезоне одержал пять побед подряд, Костин оформил дубль
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android