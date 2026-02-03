Клим Костин забил свои первые голы в составе ЦСКА в матче с «Сочи»

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным ЦСКА и «Сочи». Победу одержали армейцы со счётом 3:1. Дублем отметился нападающий ЦСКА Клим Костин.

Для форварда эти шайбы стали первыми в составе армейского клуба после обмена из «Авангарда». Костин забил первый гол во встрече, подставив клюшку под бросок нападающего Максима Соркина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Второй свой гол в матче Костин забил в концовке игры в пустые ворота. Это была вторая встреча Костина за ЦСКА после обмена.