Главный тренер «Авангарда» Буше оценил волевую победу над «Шанхайскими Драконами»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал волевую победу в матче с «Шанхайскими Драконами» (5:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 5
Авангард
Омск
0:1 Якупов (Потуральски) – 05:50 (5x5)     1:1 Бишофф (Джозефс) – 12:30 (5x5)     1:2 Маклауд (Потуральски, Серебряков) – 15:18 (5x5)     2:2 Меркли (Джозефс, Рендулич) – 26:57 (5x5)     3:2 Джозефс (Меркли, Брынцев) – 34:47 (6x5)     3:3 Войнов (Окулов, Маклауд) – 49:29 (5x5)     3:4 Маклауд (Лажуа) – 49:41 (5x5)     3:5 Окулов (Потуральски, Маклауд) – 59:56 (en)    

«Мы в целом хорошо начали, провели первый период неплохо, и соперник чуть позже этим воспользовался. После такого потрясения нужно было время, чтобы нагнать нашу свежесть, и чуть позже мы смогли переиграть «драконов» и найти хорошее настроение.

Мы не смотрим на серии или команды, когда мы просыпаемся, а для нас есть, казалось бы, один простой матч. Когда мы встречаемся с ребятами из тех команд, которые находятся ниже, то мы играем иначе.

— Маклауд сделал сегодня много, как оцените?
— Он присоединился к команде позже, и ему понадобилось время, чтобы принять игровую форму, да и сейчас не нужно кого-то убеждать, как он классно играет в обороне и атаке. Он умеет найти свою волну и не бросает свой момент, мы очень рады видеть, как он прогрессирует. У нас было 14 новичков в самом начале сезона. Нам ещё нужно время. Потуральски, Чекконе – они приносят огромную пользу команде.

— Почему сегодня в воротах играл Серебряков?
— Он не хотел никакой паузы, он просил дать ему играть. Андрей Мишуров играл до него, тем более скоро МВЗ, была бы слишком длинная пауза.

— Какой кредит доверия у тех, кто пришёл в команду? Например, у таких как Долженков?
— Когда новые ребята присоединяются во время сезона, им намного сложнее, чем тем, кто знал, что у нас в стиле игры. Нам еще тяжело не включать тех, кто был с 1 августа. Были у нас игроки, которые не могли играть, хотя лёд был маленький, быть может, не хватало Котляревского. Но у нас не было выбора, как действовать, только так, как есть, – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

