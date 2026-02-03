Главный тренер «Авангарда» Буше оценил волевую победу над «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал волевую победу в матче с «Шанхайскими Драконами» (5:3).

«Мы в целом хорошо начали, провели первый период неплохо, и соперник чуть позже этим воспользовался. После такого потрясения нужно было время, чтобы нагнать нашу свежесть, и чуть позже мы смогли переиграть «драконов» и найти хорошее настроение.

Мы не смотрим на серии или команды, когда мы просыпаемся, а для нас есть, казалось бы, один простой матч. Когда мы встречаемся с ребятами из тех команд, которые находятся ниже, то мы играем иначе.

— Маклауд сделал сегодня много, как оцените?

— Он присоединился к команде позже, и ему понадобилось время, чтобы принять игровую форму, да и сейчас не нужно кого-то убеждать, как он классно играет в обороне и атаке. Он умеет найти свою волну и не бросает свой момент, мы очень рады видеть, как он прогрессирует. У нас было 14 новичков в самом начале сезона. Нам ещё нужно время. Потуральски, Чекконе – они приносят огромную пользу команде.

— Почему сегодня в воротах играл Серебряков?

— Он не хотел никакой паузы, он просил дать ему играть. Андрей Мишуров играл до него, тем более скоро МВЗ, была бы слишком длинная пауза.

— Какой кредит доверия у тех, кто пришёл в команду? Например, у таких как Долженков?

— Когда новые ребята присоединяются во время сезона, им намного сложнее, чем тем, кто знал, что у нас в стиле игры. Нам еще тяжело не включать тех, кто был с 1 августа. Были у нас игроки, которые не могли играть, хотя лёд был маленький, быть может, не хватало Котляревского. Но у нас не было выбора, как действовать, только так, как есть, – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.