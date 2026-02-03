Скидки
Хоккей

«Мы будто заснули в самый важный момент». Лав — о двух голах от «Авангарда» за 12 секунд

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав высказался о домашнем поражении во встрече с «Авангардом» (3:4), в котором китайский клуб вёл в счёте до середины третьего периода и пропустил две шайбы за 12 секунд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2026, вторник. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 5
Авангард
Омск
0:1 Якупов (Потуральски) – 05:50 (5x5)     1:1 Бишофф (Джозефс) – 12:30 (5x5)     1:2 Маклауд (Потуральски, Серебряков) – 15:18 (5x5)     2:2 Меркли (Джозефс, Рендулич) – 26:57 (5x5)     3:2 Джозефс (Меркли, Брынцев) – 34:47 (5x5)     3:3 Войнов (Окулов, Маклауд) – 49:29 (5x5)     3:4 Маклауд (Лажуа) – 49:41 (5x5)     3:5 Окулов (Потуральски, Маклауд) – 59:56 (en)    

«Я немного расстроен, потому что мы вели в счёте, было много шансов выиграть, и мы будто бы заснули в самый важный момент. Команда потеряла уверенность в себе, не воспользовалась удалениями соперника. Примерно так матч и закончился.

— Две шайбы за 12 секунд – это что?
— Мы просим играть ребят в другой вид хоккея, но они пока не понимают, что же мы от них хотим. Это была ошибка владения шайбой и большое количество удалений. В этом компоненте игры мы пока не в ладах.

— Что скажете о Кленденинге? Он передерживает шайбу.
— Он держит очень тяжёлые минуты игры, и я не перекладываю на него все «лавры» проигрыша. Он огромная часть команды и старается сделать всё, что только может в ситуациях, когда кто-то другой бы сдался. Я его не сужу. Он играл «6 на 5», играл хорошо. Что ещё сказать?

— Куда делся из состава Никита Попугаев?
— Мы формируем состав, пока что мы оставили тройки состава, которые до этого победили. Не переживайте, в следующей игре будут изменения в составе.

— Как оцените Троя Джозефса именно на вбрасываниях?
— Я вообще об этом не думал, мне он просто нравится в нынешнем звене. Я понимал, что мистер Маклауд из Омска будет давить, как он умеет, ожидал такой результат. Так что его элитность и опыт в НХЛ выигрывали на вбрасываниях наших ребят, – передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Видео
Два гола подряд за 12 секунд помогли «Авангарду» одержать волевую победу над «Шанхаем»
