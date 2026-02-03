Результаты матчей КХЛ на 3 февраля 2026 года

Сегодня, 3 февраля, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 3 февраля 2026 года:

«Лада» – «Металлург» Мг — 2:3;

«Динамо» Мн – СКА — 3:4 Б;

ЦСКА – ХК «Сочи» — 3:1;

«Шанхайские Драконы» – «Авангард» — 3:5.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 73 очками после 53 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 84 очка после 51 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.