Результаты матчей ВХЛ на 3 февраля 2026 года

Сегодня, 3 февраля, состоялись пять встреч OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 3 февраля 2026 года:

ХК «Норильск» – «Челмет» — 2:3;

«Ижсталь» – «Барс» — 2:3 ОТ;

«Нефтяник» – «Кристалл» — 4:5 ОТ;

«Челны» – «Дизель» — 2:4;

«Динамо» СПб – «Олимпия» — 3:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 83 очка в 50 матчах. Второе место занимает «Югра» с 78 очками после 48 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (72 очка в 47 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.