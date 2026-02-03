Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей МХЛ на 3 февраля 2026 года

Результаты матчей МХЛ на 3 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 3 февраля, состоялись восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 3 февраля 2026 года:

«Авто» – «Мамонты Югры» — 4:0;
МХК «Спартак MAX» – «Локо» — 0:4;
«Крылья Советов» – «Алмаз» — 1:3;
Академия Михайлова – МХК «Динамо» СПб — 1:3;
МХК «Динамо-Карелия» – ХК «Капитан» — 3:2;
Академия СКА – «АКМ-Юниор» — 4:2;
МХК «Динамо» М – «СКА-1946» — 2:3;
МХК «Атлант» – «Красная Машина-Юниор» — 4:1.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 81 очками после 45 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 69 очков после 47 матчей.

Календарь МХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица МХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android