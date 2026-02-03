Сегодня, 3 февраля, состоялись восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей МХЛ на 3 февраля 2026 года:
«Авто» – «Мамонты Югры» — 4:0;
МХК «Спартак MAX» – «Локо» — 0:4;
«Крылья Советов» – «Алмаз» — 1:3;
Академия Михайлова – МХК «Динамо» СПб — 1:3;
МХК «Динамо-Карелия» – ХК «Капитан» — 3:2;
Академия СКА – «АКМ-Юниор» — 4:2;
МХК «Динамо» М – «СКА-1946» — 2:3;
МХК «Атлант» – «Красная Машина-Юниор» — 4:1.
«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 81 очками после 45 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 69 очков после 47 матчей.