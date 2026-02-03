Скидки
«Ушли былая слава и уверенность». Квартальнов — о 4-м подряд поражении минского «Динамо»

«Ушли былая слава и уверенность». Квартальнов — о 4-м подряд поражении минского «Динамо»
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в матче со СКА (3:4 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2026, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Голдобин (Педан, Зыков) – 05:41 (5x5)     1:1 Липский (Пинчук) – 08:03 (5x5)     1:2 Бландизи (Гримальди, Сапего) – 09:05 (5x5)     2:2 Хэмилтон (Кузнецов, Галиев) – 25:28 (5x5)     2:3 Зыков (Плотников, Голдобин) – 26:34 (5x5)     3:3 Стась (Бориков, Кузнецов) – 52:34 (5x5)     3:4 Гримальди – 65:00    

– Сегодня сложилась тяжёлая игра для нас. Мы нашли силы и забили важный гол, за что спасибо капитану команды, помог нам. Пока так, пока так… Ушла былая слава, как говорится, и уверенность немного ушла, но через работу она вернётся. Мы понимаем, в чём дело. Где-то, наверное, мы что-то проспали… Согласен, что январь сложился не в нашу пользу, всем линиям нужно было добавлять. Думаю, через работу мы выберемся из текущей ситуации.

– Солидно перебросали СКА, вратарь соперника отыграл на уровне Третьяка. Как оцениваете игру своей команды в атаке?
– Вратарь соперника сыграл очень хорошо на последнем рубеже. У нас были моменты, особенно в третьем периоде, но много борьбы складывалось не в нашу пользу. Иногда не хватало свежести, однако мы предпринимаем все меры, чтобы выйти из текущего состояния.

– Считается, что команды, которые гладко проходят турнир перед плей-офф, потом быстро сыплются. Есть ли плюсы в такой трудной ситуации?
– Мы пока не думаем о плей-офф, ищем свою игру. Сейчас у команды непростые времена, и каждый день мы должны доказывать, что способны играть правильно и улучшать результаты, — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.

Новости. Хоккей
