Никитин — о победе ЦСКА над «Сочи»: по маленьким шажочкам парни учатся выигрывать матчи

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги победного матча с «Сочи» (3:1) и отметил дебютные шайбы за армейский клуб нападающего Клима Костина, а также победный гол форварда Олега Майстренко.

— Рад за Олега Майстренко, важный гол забил. Для парня молодого это хорошее подспорье. Готовимся дальше.

— Можно ли сказать, что две шайбы Клима Костина не случайны, а идут от заряженности?

— Конечно, для нападающего это особенно важно. Неважно, какой гол. Часто они приходят от желания, сегодня это подтвердилось.

— В двух последних матчах при не самой лучшей игре команда побеждает. Это показывает рост команды?

— Рано говорить о том, что идёт рост. По маленьким шажочкам парни учатся выигрывать матчи, которые тяжело складываются. Игра была достаточно сумбурная. Главное — правильно отреагировать.

— Как оцените игру команды в обороне сегодня? Насколько это то, что вы хотите видеть?

— Все моменты, которые сегодня создал «Сочи» — это индивидуальные ошибки наших защитников. Это надо просто убрать, потому что ошибка защитника – это голевой момент. Надо обратить внимание на это. Пока у нас это эпизодически происходит, стабильности в данном моменте нет. Мы к этому идём.

— Команда стабильно набирает очки. Есть ли цель попасть в четвёрку на Западе?

— Я уже говорил, что в своей работе пришёл к выводу: качество игры и понимание ребят, что и для чего они делают — это основное. Команда на льду и в раздевалке — это мы и создаём. Четвёрка, пятёрка — этим не забиваем голову. Через качество придёт игра — это говорит жизненный опыт, — цитирует Никитина пресс-служба клуба.