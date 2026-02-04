Майстренко подкатился под вратаря, Коваленко уворачивался от шайбы. Фото победы ЦСКА

3 февраля в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором ЦСКА принимал «Сочи». Победу одержали армейцы со счётом 3:1.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На шестой минуте встречи счёт открыл нападающий ЦСКА Клим Костин, реализовавший численное большинство. На 38-й минуте матча Тимур Хафизов забросил ответную шайбу. Победный гол в середине третьего периода забил нападающий ЦСКА Олег Майстренко. В концовке встречи Костин оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота «Сочи».