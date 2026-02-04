Макдэвид может сравняться с Гретцки по результативности в истории «Эдмонтона»

29-летний канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид находится в пяти очках от своего девятого сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) со 100 и более результативными баллами. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

По информации сайта, Макдэвид может сравняться с легендарным канадским форвардом Уэйном Гретцки по результативности в «Эдмонтоне». Также отмечается, что на счету Макдэвида за карьеру 13 матчей, в которых он набрал пять и более очков. В 2016 году ему это удалось в матче против сегодняшнего соперника «Торонто Мэйпл Лифс»

Матч между «Эдмонтоном» и «Торонто» состоится уже сегодня в 04:30 по московскому времени.