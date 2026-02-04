Скидки
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Филадельфии»: Матвей Мичков никуда не уйдёт, он останется здесь надолго

Комментарии

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер высказался о перспективах 21-летнего российского нападающего «лётчиков» Матвея Мичкова, который в последних матчах получал мало игрового времени.

«Прежде всего, я могу сказать одно: Матвей Мичков никуда не уйдёт. Давайте внесём ясность. Матвей останется здесь надолго. Он собирается стать хорошим игроком здесь, для «Флайерз». То, через что он проходит прямо сейчас — это всё часть процесса обучения», — приводит слова Бриера журналист Чарли О'Коннор в социальной сети X.

В текущем сезоне на счету Матвея Мичкова 29 (13+16) очков в неполных 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Игровое время Матвея в двух последних матчах «Флайерз» составило 12.49 и 10.21.

