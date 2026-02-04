В «Филадельфии» высказались о взаимоотношениях Матвея Мичкова и главного тренера Токкета

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер прокомментировал взаимоотношения 21-летнего российского нападающего «лётчиков» Матвея Мичкова и главного тренера команды Рика Токкета.

«Иногда они очень горячи. Иногда, когда ты не выигрываешь, какие-то вещи делаются и говорятся. Но они всегда возвращаются к столу, и они хотят лучшего для этой команды, а Рик хочет лучшего для Матвея», — приводит слова Бриера журналист Чарли О'Коннор в социальной сети X.

В текущем сезоне на счету Матвея Мичкова 29 (13+16) очков в неполных 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Игровое время Матвея в двух последних матчах «Флайерз» составило 12.49 и 10.21. Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет объяснил малое игровое время плохой физической формой нападающего.

