Нью-Джерси Дэвилз — Коламбус Блю Джекетс, результат матча 4 февраля 2026, счет 0:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Коламбус» оформил сухую победу над «Нью-Джерси», российские игроки — без очков
В ночь с 3 на 4 февраля мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости выиграли встречу со счётом 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
0 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Фаббро – 45:24     0:2 Оливье (Силлинджер, Дженнер) – 52:05     0:3 Оливье (Койл, Веренски) – 56:00    

Российские нападающий Арсений Грицюк, Максим Цыплаков (оба — «Нью-Джерси»), Дмитрий Воронков и защитник Иван Проворов (оба — «Коламбус») очков не набрали. Форвард «Блю Джекетс» Кирилл Марченко пропустил матч из-за болезни.

Авторами голов гостей стали Данте Фаббро и Мэтью Оливье (дубль, один — в пустые ворота).

