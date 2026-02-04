«Коламбус» оформил сухую победу над «Нью-Джерси», российские игроки — без очков
Поделиться
В ночь с 3 на 4 февраля мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости выиграли встречу со счётом 2:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
0 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Фаббро – 45:24 0:2 Оливье (Силлинджер, Дженнер) – 52:05 0:3 Оливье (Койл, Веренски) – 56:00
Российские нападающий Арсений Грицюк, Максим Цыплаков (оба — «Нью-Джерси»), Дмитрий Воронков и защитник Иван Проворов (оба — «Коламбус») очков не набрали. Форвард «Блю Джекетс» Кирилл Марченко пропустил матч из-за болезни.
Авторами голов гостей стали Данте Фаббро и Мэтью Оливье (дубль, один — в пустые ворота).
Комментарии
- 4 февраля 2026
-
06:14
-
05:43
-
05:41
-
05:05
-
04:33
-
03:59
-
03:02
- 3 февраля 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:38
-
23:30
-
23:15
-
23:08
-
22:40
-
22:13
-
22:00
-
22:00
-
21:48
-
21:44
-
21:08
-
20:45
-
20:13
-
20:00
-
19:45
-
19:27
-
19:03
-
18:40
-
18:10
-
17:45
-
17:42
-
17:25
-
17:05
-
16:45
-
16:22