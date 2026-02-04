«Коламбус» оформил сухую победу над «Нью-Джерси», российские игроки — без очков

В ночь с 3 на 4 февраля мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости выиграли встречу со счётом 2:0.

Российские нападающий Арсений Грицюк, Максим Цыплаков (оба — «Нью-Джерси»), Дмитрий Воронков и защитник Иван Проворов (оба — «Коламбус») очков не набрали. Форвард «Блю Джекетс» Кирилл Марченко пропустил матч из-за болезни.

Авторами голов гостей стали Данте Фаббро и Мэтью Оливье (дубль, один — в пустые ворота).