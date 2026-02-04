Пас Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Вашингтон». У Протаса гол, Овечкин не забил
Поделиться
В ночь с 3 на 4 февраля мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Типпетт (Санхайм, Мичков) – 05:56 2:0 Грундстрём (Делорье, Ристолайнен) – 24:45 2:1 Протас (Бовиллье) – 28:12 (sh) 2:2 Бовиллье (Сурдиф, ван Римсдайк) – 42:40 3:2 Драйсдейл (Зеграс, Конечны) – 54:37 (pp) 4:2 Ристолайнен (Конечны) – 59:43
Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился результативной передачей. Его партнёр по команде Никита Гребёнкин и 40-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин очков не набрали. В активе белорусского форварда гостей Алексея Протаса заброшенная шайба в меньшинстве.
Также за «Кэпиталз» забил Энтони Бовиллье. В составе «Флайерз» отличились Оуэн Типпетт, Карл Грундстрём, Джейми Драйсдейл и Расмус Ристолайнен в пустые ворота.
Комментарии
- 4 февраля 2026
-
06:14
-
05:43
-
05:41
-
05:05
-
04:33
-
03:59
-
03:02
- 3 февраля 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:38
-
23:30
-
23:15
-
23:08
-
22:40
-
22:13
-
22:00
-
22:00
-
21:48
-
21:44
-
21:08
-
20:45
-
20:13
-
20:00
-
19:45
-
19:27
-
19:03
-
18:40
-
18:10
-
17:45
-
17:42
-
17:25
-
17:05
-
16:45
-
16:22