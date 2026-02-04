Пас Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Вашингтон». У Протаса гол, Овечкин не забил

В ночь с 3 на 4 февраля мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился результативной передачей. Его партнёр по команде Никита Гребёнкин и 40-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин очков не набрали. В активе белорусского форварда гостей Алексея Протаса заброшенная шайба в меньшинстве.

Также за «Кэпиталз» забил Энтони Бовиллье. В составе «Флайерз» отличились Оуэн Типпетт, Карл Грундстрём, Джейми Драйсдейл и Расмус Ристолайнен в пустые ворота.