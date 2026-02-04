Скидки
Филадельфия Флайерз — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 4 февраля 2026, счет 4:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Пас Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Вашингтон». У Протаса гол, Овечкин не забил
Комментарии

В ночь с 3 на 4 февраля мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Типпетт (Санхайм, Мичков) – 05:56     2:0 Грундстрём (Делорье, Ристолайнен) – 24:45     2:1 Протас (Бовиллье) – 28:12 (sh)     2:2 Бовиллье (Сурдиф, ван Римсдайк) – 42:40     3:2 Драйсдейл (Зеграс, Конечны) – 54:37 (pp)     4:2 Ристолайнен (Конечны) – 59:43    

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился результативной передачей. Его партнёр по команде Никита Гребёнкин и 40-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин очков не набрали. В активе белорусского форварда гостей Алексея Протаса заброшенная шайба в меньшинстве.

Также за «Кэпиталз» забил Энтони Бовиллье. В составе «Флайерз» отличились Оуэн Типпетт, Карл Грундстрём, Джейми Драйсдейл и Расмус Ристолайнен в пустые ворота.

