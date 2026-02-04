Гол и ассистентский хет-трик Кучерова помогли «Тампе» одолеть в овертайме «Баффало»
Поделиться
В ночь с 3 на 4 февраля мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Баффало Сэйбрз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Кучеров (Гюнцель) – 10:24 1:1 Самуэльссон – 16:53 1:2 Самуэльссон (Маклауд, Куинн) – 44:08 2:2 Бьёркстранд (Рэддиш, Кучеров) – 48:53 (pp) 2:3 Доун (Томпсон, Далин) – 54:53 (pp) 3:3 Рэддиш (Кучеров, Хагель) – 59:34 4:3 Гюнцель (Кучеров, Мозер) – 64:45
В составе «Тампы» заброшенной шайбой и тремя результативными передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров, набравший, таким образом, четыре очка. Ворота «Лайтнинг» защищал голкипер Андрей Василевский, который отразил 19 из 22 бросков в створ (86,36%).
Остальные голы «Тампы» в активе Оливера Бьёркстранда, Даррена Рэддиша и Джейка Гюнцеля в овертайме. За гостей отличились Маттиас Самуэльссон (дубль) и Джош Доун.
Комментарии
- 4 февраля 2026
-
06:26
-
06:14
-
05:43
-
05:41
-
05:05
-
04:33
-
03:59
-
03:02
- 3 февраля 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:38
-
23:30
-
23:15
-
23:08
-
22:40
-
22:13
-
22:00
-
22:00
-
21:48
-
21:44
-
21:08
-
20:45
-
20:13
-
20:00
-
19:45
-
19:27
-
19:03
-
18:40
-
18:10
-
17:45
-
17:42
-
17:25
-
17:05
-
16:45