Гол и ассистентский хет-трик Кучерова помогли «Тампе» одолеть в овертайме «Баффало»

В ночь с 3 на 4 февраля мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Баффало Сэйбрз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.

В составе «Тампы» заброшенной шайбой и тремя результативными передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров, набравший, таким образом, четыре очка. Ворота «Лайтнинг» защищал голкипер Андрей Василевский, который отразил 19 из 22 бросков в створ (86,36%).

Остальные голы «Тампы» в активе Оливера Бьёркстранда, Даррена Рэддиша и Джейка Гюнцеля в овертайме. За гостей отличились Маттиас Самуэльссон (дубль) и Джош Доун.