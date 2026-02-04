Скидки
Тампа-Бэй Лайтнинг — Баффало Сэйбрз, результат матча 4 февраля 2026, счет 4:3 OT, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол и ассистентский хет-трик Кучерова помогли «Тампе» одолеть в овертайме «Баффало»
Комментарии

В ночь с 3 на 4 февраля мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Баффало Сэйбрз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Кучеров (Гюнцель) – 10:24     1:1 Самуэльссон – 16:53     1:2 Самуэльссон (Маклауд, Куинн) – 44:08     2:2 Бьёркстранд (Рэддиш, Кучеров) – 48:53 (pp)     2:3 Доун (Томпсон, Далин) – 54:53 (pp)     3:3 Рэддиш (Кучеров, Хагель) – 59:34     4:3 Гюнцель (Кучеров, Мозер) – 64:45    

В составе «Тампы» заброшенной шайбой и тремя результативными передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров, набравший, таким образом, четыре очка. Ворота «Лайтнинг» защищал голкипер Андрей Василевский, который отразил 19 из 22 бросков в створ (86,36%).

Остальные голы «Тампы» в активе Оливера Бьёркстранда, Даррена Рэддиша и Джейка Гюнцеля в овертайме. За гостей отличились Маттиас Самуэльссон (дубль) и Джош Доун.

