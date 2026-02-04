Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нью-Йорк Айлендерс — Питтсбург Пингвинз, результат матча 4 февраля 2026, счет 5:4 OT, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

31 сейв Сорокина помог «Айлендерс» обыграть в овертайме «Питтсбург», Чинахов забил
Комментарии

В ночь с 3 на 4 февраля мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Питтсбург Пингвинз». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 5:4 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Манта (Бразо) – 12:09     1:1 Хорват (Ли) – 18:41     2:1 Шефер (Палат, Хорват) – 19:56     2:2 Чинахов (Новак, Карлссон) – 23:52     2:3 Раст (Кросби, Соловьёв) – 34:09     3:3 Барзал (Пелеч) – 48:37     3:4 Бразо (Кулак) – 50:40     4:4 Пулок (Барзал, Хольмстрём) – 55:24     5:4 Хорват (Барзал, Шефер) – 60:52    

Ворота «Айлендерс» защищал российский вратарь Илья Сорокин, отразивший 31 из 35 бросков в створ (88,57%). Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов отметился заброшенной шайбой, его 39-летний одноклубник Евгений Малкин очков не набрал.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android