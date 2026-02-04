Скидки
Главная Хоккей Новости

Эдмонтон Ойлерз — Торонто Мэйпл Лифс, результат матча 4 февраля 2026, счет 2:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Передача Подколзина не помогла «Эдмонтону» избежать поражения от «Торонто»
Комментарии

В ночь с 3 на 4 февраля мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Маччелли (Маккейб) – 27:12     1:1 Уолман (Самански, Рословик) – 31:09     1:2 Нис (Руа) – 31:18     2:2 Капанен (Подколзин, Эмберсон) – 44:27     2:3 Таварес (Нюландер, Нис) – 47:42 (pp)     2:4 Маччелли (Доми, Экман-Ларссон) – 48:13 (pp)     2:5 Макманн (Мэттьюс) – 57:22    

Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин отметился результативной передачей.

Авторами голов «Эдмонтона» стали Джейк Уолман и Каспери Капанен. За «Торонто» забивали Матиас Маччелли (дубль), Мэтт Нис, Джон Таварес и Бобби Макманн.

Лидеры «Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль очков не набрали, в активе капитана гостей Остона Мэттьюса результативный пас.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

