Передача Подколзина не помогла «Эдмонтону» избежать поражения от «Торонто»

В ночь с 3 на 4 февраля мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.

Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин отметился результативной передачей.

Авторами голов «Эдмонтона» стали Джейк Уолман и Каспери Капанен. За «Торонто» забивали Матиас Маччелли (дубль), Мэтт Нис, Джон Таварес и Бобби Макманн.

Лидеры «Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль очков не набрали, в активе капитана гостей Остона Мэттьюса результативный пас.

