Никита Кучеров сократил отставание от Маккиннона и Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал четыре очка в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 OT), которая прошла в ночь с 3 на 4 февраля мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида). Заброшенная шайба и ассистентский хет-трик позволили Никите существенно улучшить свои позиции в гонке бомбардиров НХЛ текущего сезона.

В активе Кучерова теперь 90 (29+61) очков в 50 матчах. Он по-прежнему занимает в гонке третье место, но сократил отставание от находящегося на второй строчке форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона с пяти очков до одного — у канадца 91 (40+51) очко в 54 матчах.

Подтянулся Никита и к лидирующему в гонке с 95 (34+61) очками в 56 матчах нападающему «Эдмонтон Ойлерс» Коннору Макдэвиду, сократив отставание с девяти очков до пяти. При этом капитану «нефтяников» осталось сыграть на три матча меньше — максимум 25 матчей по сравнению с 28 возможными играми у Кучерова и Маккиннона.

Видео: Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду