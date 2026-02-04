Скидки
Никита Кучеров сократил отставание от Маккиннона и Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ

Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал четыре очка в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 OT), которая прошла в ночь с 3 на 4 февраля мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида). Заброшенная шайба и ассистентский хет-трик позволили Никите существенно улучшить свои позиции в гонке бомбардиров НХЛ текущего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Кучеров (Гюнцель) – 10:24     1:1 Самуэльссон – 16:53     1:2 Самуэльссон (Маклауд, Куинн) – 44:08     2:2 Бьёркстранд (Рэддиш, Кучеров) – 48:53 (pp)     2:3 Доун (Томпсон, Далин) – 54:53 (pp)     3:3 Рэддиш (Кучеров, Хагель) – 59:34     4:3 Гюнцель (Кучеров, Мозер) – 64:45    

В активе Кучерова теперь 90 (29+61) очков в 50 матчах. Он по-прежнему занимает в гонке третье место, но сократил отставание от находящегося на второй строчке форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона с пяти очков до одного — у канадца 91 (40+51) очко в 54 матчах.

Подтянулся Никита и к лидирующему в гонке с 95 (34+61) очками в 56 матчах нападающему «Эдмонтон Ойлерс» Коннору Макдэвиду, сократив отставание с девяти очков до пяти. При этом капитану «нефтяников» осталось сыграть на три матча меньше — максимум 25 матчей по сравнению с 28 возможными играми у Кучерова и Маккиннона.

Гонка бомбардиров НХЛ в сезоне-2025/2026
Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
