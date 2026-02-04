90 очков Кучерова в НХЛ, «Барселона» выбила из Кубка обидчика «Реала». Главное к утру

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал четыре очка и первым среди российских игроков достиг отметки 90 очков в сезоне НХЛ, «Барселона» прошла в Кубке Испании ранее выбивший мадридский «Реал» «Альбасете», стали известны составы всех команд на Матч звёзд НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».