Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

4 февраля главные новости спорта, футбольные трансферы, Кубок Испании, хоккей, НХЛ, КХЛ, баскетбол, НБА

90 очков Кучерова в НХЛ, «Барселона» выбила из Кубка обидчика «Реала». Главное к утру
Комментарии

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал четыре очка и первым среди российских игроков достиг отметки 90 очков в сезоне НХЛ, «Барселона» прошла в Кубке Испании ранее выбивший мадридский «Реал» «Альбасете», стали известны составы всех команд на Матч звёзд НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Никита Кучеров первым среди российских игроков набрал 90 очков в сезоне-2025/2026 НХЛ.
  2. Гол Ямаля помог «Барселоне» пройти в Кубке Испании «Альбасете», выбивший «Реал».
  3. Стали известны составы всех команд на Матч звёзд НБА — 2026.
  4. Пас Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Вашингтон». У Протаса гол, Овечкин не забил.
  5. Никита Кучеров сократил отставание от Маккиннона и Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ.
  6. 11 очков Дёмина не спасли «Бруклин» в игре с «Лейкерс», у Леброна и Дончича — 49 очков.
  7. Гол и ассистентский хет-трик Кучерова помогли «Тампе» одолеть в овертайме «Баффало».
  8. «Арсенал» вышел в финал Кубка английской лиги, победив «Челси» по сумме встреч.
  9. ЦСКА в серии пенальти победил «Краснодар» в Кубке РПЛ в матче с тремя удалениями.
  10. Клубы РПЛ заинтересованы в нападающем «Аль-Хиляля» — Симплисио.
  11. ХК ЦСКА обыграл «Сочи» и впервые в сезоне одержал пять побед подряд, Костин оформил дубль.
  12. СКА прервал серию из семи поражений, обыграв минское «Динамо» по буллитам.
  13. Два гола подряд за 12 секунд помогли «Авангарду» одержать волевую победу над «Шанхаем».
Материалы по теме
Топ-матчи среды: «Локо» — «Спартак» в КХЛ, «Сити» — «Ньюкасл» и Дёмин против Леброна в НБА
Топ-матчи среды: «Локо» — «Спартак» в КХЛ, «Сити» — «Ньюкасл» и Дёмин против Леброна в НБА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android