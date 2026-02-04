90 очков Кучерова в НХЛ, «Барселона» выбила из Кубка обидчика «Реала». Главное к утру
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал четыре очка и первым среди российских игроков достиг отметки 90 очков в сезоне НХЛ, «Барселона» прошла в Кубке Испании ранее выбивший мадридский «Реал» «Альбасете», стали известны составы всех команд на Матч звёзд НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Никита Кучеров первым среди российских игроков набрал 90 очков в сезоне-2025/2026 НХЛ.
- Гол Ямаля помог «Барселоне» пройти в Кубке Испании «Альбасете», выбивший «Реал».
- Стали известны составы всех команд на Матч звёзд НБА — 2026.
- Пас Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Вашингтон». У Протаса гол, Овечкин не забил.
- Никита Кучеров сократил отставание от Маккиннона и Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ.
- 11 очков Дёмина не спасли «Бруклин» в игре с «Лейкерс», у Леброна и Дончича — 49 очков.
- Гол и ассистентский хет-трик Кучерова помогли «Тампе» одолеть в овертайме «Баффало».
- «Арсенал» вышел в финал Кубка английской лиги, победив «Челси» по сумме встреч.
- ЦСКА в серии пенальти победил «Краснодар» в Кубке РПЛ в матче с тремя удалениями.
- Клубы РПЛ заинтересованы в нападающем «Аль-Хиляля» — Симплисио.
- ХК ЦСКА обыграл «Сочи» и впервые в сезоне одержал пять побед подряд, Костин оформил дубль.
- СКА прервал серию из семи поражений, обыграв минское «Динамо» по буллитам.
- Два гола подряд за 12 секунд помогли «Авангарду» одержать волевую победу над «Шанхаем».
