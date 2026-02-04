«Пока это не уровень совершенства». Ларионов о завершении семиматчевой серии поражений СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (4:3 Б), которая положила конец антирекордной серии из семи поражений.

«Любая серия, победная или проигрышная, имеет начало и конец. Когда серия поражений началась, матчи были неплохими, могли завершиться в нашу пользу, поэтому это накапливается. При победах появляется самоуверенность, при поражениях — эмоциональная яма. Важно найти силы, подход к каждому игроку и продолжать верить в то, что делаешь. Рад, что ребята в последних матчах с ЦСКА и сегодня в Минске провели игру на хорошем уровне. Пока это не уровень совершенства, который мы хотим видеть, но проявляются характер, рабочая этика и отношение, и результат приходит.

Сегодняшняя победа была суперсложной, закончилась буллитной серией, но два очка у нас есть. Приезжая в Минск, всегда встречаешь серьёзного соперника, который играет быстрый и энергозатратный хоккей. В таких матчах на первый план выходят самоотдача, взаимовыручка и характер. Важно быть на одной волне с партнёрами, помогать друг другу в мелочах, которые ранее могли не получаться. Эти детали помогают команде преодолевать сложности», — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.