Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Пока это не уровень совершенства». Ларионов о завершении семиматчевой серии поражений СКА

«Пока это не уровень совершенства». Ларионов о завершении семиматчевой серии поражений СКА
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (4:3 Б), которая положила конец антирекордной серии из семи поражений.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2026, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Голдобин (Педан, Зыков) – 05:41 (5x5)     1:1 Липский (Пинчук) – 08:03 (5x5)     1:2 Бландизи (Гримальди, Сапего) – 09:05 (5x5)     2:2 Хэмилтон (Кузнецов, Галиев) – 25:28 (5x5)     2:3 Зыков (Плотников, Голдобин) – 26:34 (5x5)     3:3 Стась (Бориков, Кузнецов) – 52:34 (5x5)     3:4 Гримальди – 65:00    

«Любая серия, победная или проигрышная, имеет начало и конец. Когда серия поражений началась, матчи были неплохими, могли завершиться в нашу пользу, поэтому это накапливается. При победах появляется самоуверенность, при поражениях — эмоциональная яма. Важно найти силы, подход к каждому игроку и продолжать верить в то, что делаешь. Рад, что ребята в последних матчах с ЦСКА и сегодня в Минске провели игру на хорошем уровне. Пока это не уровень совершенства, который мы хотим видеть, но проявляются характер, рабочая этика и отношение, и результат приходит.

Сегодняшняя победа была суперсложной, закончилась буллитной серией, но два очка у нас есть. Приезжая в Минск, всегда встречаешь серьёзного соперника, который играет быстрый и энергозатратный хоккей. В таких матчах на первый план выходят самоотдача, взаимовыручка и характер. Важно быть на одной волне с партнёрами, помогать друг другу в мелочах, которые ранее могли не получаться. Эти детали помогают команде преодолевать сложности», — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
СКА прервал серию из семи поражений, обыграв минское «Динамо» по буллитам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android