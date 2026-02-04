«Анахайм» дома обыграл «Сиэтл» и обошёл «Кракен» в таблице Запада

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Анахайм Дакс» и «Сиэтл Кракен». Победу одержали хозяева со счётом 4:2.

Голами в составе «Анахайма» отметились Каттер Готье, Джейкоб Труба, Алекс Киллорн и Росс Джонстон, забивший шайбу в пустые ворота после ошибки вратаря «Сиэтла» Филиппа Грубауэра. Первую шайбу в составе «Кракен» забросил нападающий Джордан Эберле, поразивший ворота Лукаша Достала на 56-й минуте. Через пару минут «Сиэтл» забил второй гол — отличился Шейн Райт.

Благодаря этой победе «Анахайм» обошёл «Сиэтл» в таблице Западной конференции НХЛ. Оба клуба на данный момент попадают в плей-офф.