Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Анахайм – Сиэтл, результат матча 4 февраля 2026, счет 4:2, НХЛ 2025/2026

«Анахайм» дома обыграл «Сиэтл» и обошёл «Кракен» в таблице Запада
Комментарии

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Анахайм Дакс» и «Сиэтл Кракен». Победу одержали хозяева со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Готье (Лакомб, Гранлунд) – 24:01     2:0 Труба (Харкинс, Пилинг) – 39:27     3:0 Киллорн (Лакомб, Мур) – 40:24     4:0 Джонстон (Харкинс, Уош) – 53:54     4:1 Эберле (Макканн, Данн) – 55:31     4:2 Картье – 57:29    

Голами в составе «Анахайма» отметились Каттер Готье, Джейкоб Труба, Алекс Киллорн и Росс Джонстон, забивший шайбу в пустые ворота после ошибки вратаря «Сиэтла» Филиппа Грубауэра. Первую шайбу в составе «Кракен» забросил нападающий Джордан Эберле, поразивший ворота Лукаша Достала на 56-й минуте. Через пару минут «Сиэтл» забил второй гол — отличился Шейн Райт.

Благодаря этой победе «Анахайм» обошёл «Сиэтл» в таблице Западной конференции НХЛ. Оба клуба на данный момент попадают в плей-офф.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android