«Анахайм» дома обыграл «Сиэтл» и обошёл «Кракен» в таблице Запада
В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Анахайм Дакс» и «Сиэтл Кракен». Победу одержали хозяева со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Готье (Лакомб, Гранлунд) – 24:01 2:0 Труба (Харкинс, Пилинг) – 39:27 3:0 Киллорн (Лакомб, Мур) – 40:24 4:0 Джонстон (Харкинс, Уош) – 53:54 4:1 Эберле (Макканн, Данн) – 55:31 4:2 Картье – 57:29
Голами в составе «Анахайма» отметились Каттер Готье, Джейкоб Труба, Алекс Киллорн и Росс Джонстон, забивший шайбу в пустые ворота после ошибки вратаря «Сиэтла» Филиппа Грубауэра. Первую шайбу в составе «Кракен» забросил нападающий Джордан Эберле, поразивший ворота Лукаша Достала на 56-й минуте. Через пару минут «Сиэтл» забил второй гол — отличился Шейн Райт.
Благодаря этой победе «Анахайм» обошёл «Сиэтл» в таблице Западной конференции НХЛ. Оба клуба на данный момент попадают в плей-офф.
