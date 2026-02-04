Результаты матчей НХЛ на 4 февраля 2026 года

В ночь на 4 февраля прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 4 февраля 2026 года:

«Каролина Харрикейнз» – «Оттава Сенаторз» — 4:3;

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Коламбус Блю Джекетс» — 0:3;

«Филадельфия Флайерз» – «Вашингтон Кэпиталз» — 4:2;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Баффало Сэйбрз» — 4:3 ОТ;

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Питтсбург Пингвинз» — 5:4 ОТ;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:5;

«Анахайм Дакс» – «Сиэтл Кракен» — 4:2.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 74 очками после 53 матчей возглавляет «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 81 очком после 54 игр.