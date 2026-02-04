Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей НХЛ на 4 февраля 2026 года

Результаты матчей НХЛ на 4 февраля 2026 года
Комментарии

В ночь на 4 февраля прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 4 февраля 2026 года:

«Каролина Харрикейнз» – «Оттава Сенаторз» — 4:3;
«Нью-Джерси Дэвилз» – «Коламбус Блю Джекетс» — 0:3;
«Филадельфия Флайерз» – «Вашингтон Кэпиталз» — 4:2;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Баффало Сэйбрз» — 4:3 ОТ;
«Нью-Йорк Айлендерс» – «Питтсбург Пингвинз» — 5:4 ОТ;
«Эдмонтон Ойлерз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:5;
«Анахайм Дакс» – «Сиэтл Кракен» — 4:2.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 74 очками после 53 матчей возглавляет «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 81 очком после 54 игр.

Календарь НХЛ
Таблица НХЛ
Материалы по теме
Дубль Капризова принёс победу «Миннесоте»! До снайперского рекорда клуба — всего два шага
Дубль Капризова принёс победу «Миннесоте»! До снайперского рекорда клуба — всего два шага
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android