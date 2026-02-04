Расписание матчей КХЛ на 4 февраля 2026 года

Сегодня, 4 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 4 февраля 2026 года (время московское):

12:15. «Амур» – «Торпедо»;

12:30. «Адмирал» – «Барыс»;

15:30. «Сибирь» – «Нефтехимик»;

17:00. «Трактор» – «Ак Барс»;

19:00. «Локомотив» – «Спартак».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 73 очками после 53 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 84 очка после 51 игры.