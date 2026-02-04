Расписание матчей ВХЛ на 4 февраля 2026 года

Сегодня, 4 февраля, пройдут три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 4 февраля 2026 года (время московское):

15:00. «Сокол» – «Южный Урал»;

17:00. «Рубин» – «Югра»;

18:30. «Тамбов» – «Звезда».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 83 очка в 50 матчах. Второе место занимает «Югра» с 78 очками после 48 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (72 очка в 47 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.