«Это был хороший урок для него». Генменеджер «Филадельфии» — о слабой форме Мичкова

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер оценил комментарии главного тренера Рика Токкета о плохой физической форме российского нападающего Матвея Мичкова, в которой он пришёл в тренировочный лагерь перед стартом сезона.

«Знаю, что были некоторые комментарии Рика Токкета по поводу пропуска Мичковым восстановительных процедур. Эти комментарии были сделаны в попытке объяснить, как игроки учатся в процессе. Он не хотел обидеть Матвея.

Одно я знаю точно о Матвее — это его целеустремлённость. Он хочет стать лучшим игроком, каким только может быть. Мичков сам признал, что до начала сезона был не в лучшей физической форме. Ему будет трудно наверстать упущенное. Сейчас он в лучшей форме, чем был в начале сезона. К сожалению, все сейчас в лучшей форме, чем были на тренировочном сборе. Поэтому ему очень трудно наверстать упущенное, учитывая количество игр и переездов в течение сезона. Матвей сделает это в межсезонье. Это был хороший урок для него. И это просто сделает его лучшим хоккеистом в следующем году», — цитирует Бриера пресс-служба клуба.

В текущем сезоне на счету Мичкова 28 (13+15) очков в 53 матчах при среднем игровом времени 14.32.