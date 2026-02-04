Назаров — о бане России: Инфантино понял весь абсурд, а Тардиф забился в угол и дрожит

Известный тренер Андрей Назаров высказался об отстранении России от международных соревнований и раскритиковал позицию президента ИИХФ Люка Тардифа, поддерживающего бан российских хоккейных сборных.

«Совсем скоро стартуют зимние Олимпийские игры и олимпийский хоккейный турнир, который, к сожалению, пройдёт без сборной России. Удивительно, но одна из сильнейших сборных мира не принимает участие в соревновании, которое испокон веков призвано объединять людей, страны и ставить спорт во главу всего вокруг.

Так, например, футбольный функционер и президент ФИФА Джанни Инфантино уже понял всю абсурдность ситуации и нелепость бана российских футбольных команд на международной арене, выступив за отмену санкций против российского футбола. В свою очередь наш старый добрый друг, президент ИИХФ Люк Тардиф забился в угол и испуганно дрожит. Зато он, будучи французом, успел протащить на Олимпиаду сборную Франции, как раз занявшую место нашей сборной. Очень странное совпадение.

В итоге что мы увидим на Играх в Италии? Недостроенную хоккейную арену, отсутствие спортивного принципа и справедливой конкуренции, а также дискриминацию по национальному признаку, которая списывается на нелепые отговорки про безопасность. У России огромное число звёздных хоккеистов в НХЛ, лучшая в Европе лига в лице КХЛ, где тоже играет масса сильных ребят со всего мира. Почему людям запрещают ехать на Олимпиаду и автоматически снижают рейтинги самого турнира, его популярность и медийность? Ответ очевиден: нас боятся, мы лучшие», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.