Хоккей

Бывший тафгай объяснил, почему НХЛ нужно проводить меньше матчей в олимпийский год

Комментарии

Бывший тафгай клубов НХЛ Пол Биссоннетт заявил, что в год проведения Олимпиады хоккеисты НХЛ должны играть меньше матчей в регулярном чемпионате из-за чрезмерной нагрузки.

«Заставлять этих парней играть 82 матча в олимпийский год — это просто смешно. Парни получают травмы в каждой игре. 76 игр — это оптимальное количество. По четыре игры со всеми командами вашей конференции и одну игру с командами из другой конференции. Вернитесь к системе посева с первое по восьмое место в эти годы, потому что так и должно быть, хотя бы потому, что Олимпиада проходит раз в четыре года», — написал Биссоннетт в своём аккаунте в соцсети Х.

В регулярном чемпионате НХЛ на время Олимпиады предусмотрена пауза с 7 по 26 февраля. Хоккеисты НХЛ впервые с 2014 года примут участие в Олимпийских играх.

Новости. Хоккей
