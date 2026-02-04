Скидки
Инсайдер НХЛ объяснил, почему Артемий Панарин может быть обменян в «Тампа-Бэй»



Инсайдер НХЛ Кэм Робинсон поделился мнением о будущем обмене российского нападающего Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Интересно, не является ли «Тампа-Бэй» скрытым фаворитом в борьбе за Панарина? Они могут отдать Бьёркстранда с зарплатой в $ 5,4 млн, пик первого раунда драфта 2028 года, пару выборов во втором раунде и игрока вроде Гонсалвеша. Основа для сделки есть. Штат Флорида, место в плей-офф, российские звёзды. «Лайтнинг» отвечают всем требованиям», – цитирует Робинсона Sportskeeda.

34-летний Панарин не будет выступать за «Рейнджерс» до начала олимпийской паузы, если до этого времени ничего не изменится. Клуб вывел игрока из состава, чтобы защитить от травм перед обменом.

