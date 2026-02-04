Рид Буше не примет участия в матче «Автомобилиста» с «Авангардом» в Омске

Хоккейный клуб «Автомобилист» отправился в Омск, где завтра сыграет с «Авангардом». По семейным причинам пропустит выезд в Омск нападающий Рид Буше, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. Он должен присоединиться к партнёрам по команде к следующему выездному матчу, который «Автомобилист» проведёт в Магнитогорске.

Нападающий Даниэль Спронг отправился вместе с командой на выезд, но принять участие в игре с «Авангардом» не сможет из-за дисквалификации. Продолжает восстановление после травмы и остался в Екатеринбурге защитник Дмитрий Юдин.

Напомним, Буше на протяжении четырёх сезонов выступал за «Авангард».