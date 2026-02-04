Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рид Буше не примет участия в матче «Автомобилиста» с «Авангардом» в Омске

Рид Буше не примет участия в матче «Автомобилиста» с «Авангардом» в Омске
Комментарии

Хоккейный клуб «Автомобилист» отправился в Омск, где завтра сыграет с «Авангардом». По семейным причинам пропустит выезд в Омск нападающий Рид Буше, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба. Он должен присоединиться к партнёрам по команде к следующему выездному матчу, который «Автомобилист» проведёт в Магнитогорске.

Нападающий Даниэль Спронг отправился вместе с командой на выезд, но принять участие в игре с «Авангардом» не сможет из-за дисквалификации. Продолжает восстановление после травмы и остался в Екатеринбурге защитник Дмитрий Юдин.

Напомним, Буше на протяжении четырёх сезонов выступал за «Авангард».

Материалы по теме
Видео
Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше набрал 350-е очко в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android