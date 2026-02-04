«Самый лёгкий гол в моей жизни». Костин поделился эмоциями от дебютных шайб за ЦСКА

Новичок ЦСКА Клим Костин поделился эмоциями от первых заброшенных шайб в составе армейского клуба. Форвард оформил дубль в победном матче с «Сочи» (3:1).

— Какие эмоции от первых двух голов в сезоне за ЦСКА?

— У меня только положительные эмоции, в том числе от того, как меня приняли в команде. Тренерский штаб сразу выразил мне доверие, и я стараюсь его оправдать и сделать всё для команды. Голы – это результат командной игры и всех партнеров.

— В первом голе ты почувствовал, что там было касание твоей клюшкой?

— Да. Сначала даже расстроился, думал, у меня сломалась клюшка. Так что да, шайба попала в неё.

— А что скажешь, про третью шайбу? Удивился, что так развивался эпизод?

— Думал, что там будет проброс, и я уже катился в свою зону. Потом услышал, как Игорь Валерьевич кричит мне: «Играй, играй!» Я развернулся, шайба оказалась прямо передо мной, игрок соперника был за воротами, поэтому это самый лёгкий гол в моей жизни. Видимо, это вознаграждение за терпение.

— Какой можешь выделить переломный момент в игре? Она ведь складывалась непросто.

— Да, бывают игры, когда не идут какие-то красивые передачи, и нужно шайбу просто завезти в ворота. Это была одна из таких игр, где всё было до первой ошибки. Поэтому команда показала характер, сыграли внимательно и выполнили тренерскую установку, — цитирует Костина пресс-служба ЦСКА.