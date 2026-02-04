Скидки
Кучеров вышел на четвёртое место по матчам с 4 очками среди игроков не из Северной Америки

Кучеров вышел на четвёртое место по матчам с 4 очками среди игроков не из Северной Америки
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал четыре очка в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 OT). Этот матч стал 39-м для Кучерова в карьере с четырьмя набранными очками.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Кучеров (Гюнцель) – 10:24     1:1 Самуэльссон – 16:53     1:2 Самуэльссон (Маклауд, Куинн) – 44:08     2:2 Бьёркстранд (Рэддиш, Кучеров) – 48:53 (pp)     2:3 Доун (Томпсон, Далин) – 54:53 (pp)     3:3 Рэддиш (Кучеров, Хагель) – 59:34     4:3 Гюнцель (Кучеров, Мозер) – 64:45    

По матчам с четырьмя очками Кучеров обошёл Теэму Селянне (38 игр), заняв четвёртое место по этому показателю среди игроков, родившихся за пределами Северной Америки. Россиянин уступает лишь Яромиру Ягру (56 игр), Петеру Штястны (54 игры) и Яри Курри (47 игр).

Заброшенная шайба и ассистентский хет-трик позволили Никите первым среди российских игроков довести свои бомбардирские показатели текущего сезона до 90 (29+61) очков в 50 матчах.

