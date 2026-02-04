Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по голам, ставшими первыми в матчах

Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по голам, ставшими первыми в матчах
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров открыл счёт и набрал четыре очка в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 OT). Россиянин вышел на второе место в истории «Тампы» по голам, ставшими первыми в матчах.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Кучеров (Гюнцель) – 10:24     1:1 Самуэльссон – 16:53     1:2 Самуэльссон (Маклауд, Куинн) – 44:08     2:2 Бьёркстранд (Рэддиш, Кучеров) – 48:53 (pp)     2:3 Доун (Томпсон, Далин) – 54:53 (pp)     3:3 Рэддиш (Кучеров, Хагель) – 59:34     4:3 Гюнцель (Кучеров, Мозер) – 64:45    

Кучеров открыл счёт в 167-й раз, обогнав Стивена Стэмкоса (166). Первое место в истории «Тампы-Бэй» по этому показателю занимает Венсан Лекавалье с 169 голами, которые стали первыми в играх.

Также Кучеров добрался до отметки в 60 результативных передач в шестом сезоне в карьере — это третий результат в истории лиги для игроков не из Северной Америки. Теперь Никита сравнялся с Хенриком Седином по числу сезонов с 60 голевыми передачами и более (шесть регулярок). Таких сезонов больше только у Петера Штястны (7) и Яромира Ягра (8).

Материалы по теме
Кучеров без тормозов! Вновь набрал четыре очка и нацелился на «Арт Росс»
Видео
Кучеров без тормозов! Вновь набрал четыре очка и нацелился на «Арт Росс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android