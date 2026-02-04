Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по голам, ставшими первыми в матчах

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров открыл счёт и набрал четыре очка в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 OT). Россиянин вышел на второе место в истории «Тампы» по голам, ставшими первыми в матчах.

Кучеров открыл счёт в 167-й раз, обогнав Стивена Стэмкоса (166). Первое место в истории «Тампы-Бэй» по этому показателю занимает Венсан Лекавалье с 169 голами, которые стали первыми в играх.

Также Кучеров добрался до отметки в 60 результативных передач в шестом сезоне в карьере — это третий результат в истории лиги для игроков не из Северной Америки. Теперь Никита сравнялся с Хенриком Седином по числу сезонов с 60 голевыми передачами и более (шесть регулярок). Таких сезонов больше только у Петера Штястны (7) и Яромира Ягра (8).