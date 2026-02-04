Пашков — о спаде московского «Динамо»: команда потеряла энергию, появилась апатия

Олимпийский чемпион, тренер и голкипер сборной СССР Александр Пашков заявил, что проблемы московского «Динамо» связаны с психологией. Команда идёт на седьмом месте в Западной конференции.

– «Динамо» потерпело 11 поражений в последних 14 матчах. Кризис?

– Трудно спорить с тем, что в январе «Динамо» провалилось в организации своей игры. В первых матчах под руководством Вячеслава Козлова команда выглядела совсем по-другому – был налажен переход из обороны в атаку, присутствовала игровая дисциплина, работало большинство. Серия матчей «на ноль» тому подтверждение. Затем что-то надломилось. Команда потеряла энергию, появилась апатия, исчезло большинство. Отсюда серия поражений.

– Причины?

– В первую очередь – психология. Кто-то говорил, что Козлов поменял стиль игры, но я этого не заметил, изменения, если и были, то самые минимальные. Будем надеяться, что команда взяла небольшую паузу перед плей-офф, чтобы на главные матчи выйти на свежести. Хотя в это не так легко поверить, – приводит слова Пашкова Russia-Hockey.