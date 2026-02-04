«Амур» проиграл «Торпедо» и прервал свою серию из трёх побед
В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2026, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Атанасов (Виноградов, Ткачёв) – 32:51 (5x5) 0:2 Гераськин (Бойков, Свищёв) – 52:07 (5x5) 1:2 Лихачёв (Дыбленко, Бродхёрст) – 58:03 (5x4)
На 33-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Торпедо» Василий Атанасов, которому ассистировали Егор Виноградов и Владимир Ткачёв. На 53-й минуте Игорь Гераськин удвоил преимущество гостей с передачи Сергея Бойкова. Голкипер «Торпедо» Денис Костин не смог записать на свой счёт «сухой» матч, пропустив шайбу за две минуты до конца третьего периода от нападающего «Амура» Ярослава Лихачёва.
«Амур» прервал свою серию из трёх побед. В следующем матче хабаровский клуб встретится с «Трактором» на домашней площадке.
