Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Адмирал — Барыс, результат матча 4 февраля 2026, счёт 1:4, КХЛ 2025/2026

«Барыс» уверенно обыграл «Адмирал» и прервал свою шестиматчевую серию поражений
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и астанинским «Барысом». Победу одержали гости со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2026, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Барыс
Астана
0:1 Савицкий (Данияр) – 22:14 (5x5)     0:2 Кайыржан (Уиллман, Уолш) – 27:10 (5x5)     0:3 Галимов (Веккионе, Логвин) – 41:48 (5x5)     0:4 Веккионе – 52:02 (5x5)     1:4 Шулак – 55:29 (5x5)    

Голами в составе «Барыса» отметились Кирилл Савицкий, Динмухамед Кайыржан, Эмиль Галимов и Майк Веккионе. Единственную шайбу за «Адмирал» забросил капитан команды Либор Шулак.

«Барыс» во второй раз в текущем сезоне обыграл «Адмирал», единожды уступив владивостокскому клубу. Обе команды по-прежнему занимают последние две строчки в таблице Восточной конференции КХЛ. Астанинский клуб прервал серию из шести поражений.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android