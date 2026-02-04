«Барыс» уверенно обыграл «Адмирал» и прервал свою шестиматчевую серию поражений
Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и астанинским «Барысом». Победу одержали гости со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2026, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Барыс
Астана
0:1 Савицкий (Данияр) – 22:14 (5x5) 0:2 Кайыржан (Уиллман, Уолш) – 27:10 (5x5) 0:3 Галимов (Веккионе, Логвин) – 41:48 (5x5) 0:4 Веккионе – 52:02 (5x5) 1:4 Шулак – 55:29 (5x5)
Голами в составе «Барыса» отметились Кирилл Савицкий, Динмухамед Кайыржан, Эмиль Галимов и Майк Веккионе. Единственную шайбу за «Адмирал» забросил капитан команды Либор Шулак.
«Барыс» во второй раз в текущем сезоне обыграл «Адмирал», единожды уступив владивостокскому клубу. Обе команды по-прежнему занимают последние две строчки в таблице Восточной конференции КХЛ. Астанинский клуб прервал серию из шести поражений.
