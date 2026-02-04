Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Майоров: о Голдобине в «Спартаке» все забыли, Гутик гораздо лучше заявил о себе

Майоров: о Голдобине в «Спартаке» все забыли, Гутик гораздо лучше заявил о себе
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что не вспоминает о нападающем Николае Голдобине, который покинул «Спартак» перед началом сезона и перешёл в СКА.

«Никто не ностальгирует по Голдобину. Его все забыли. Я, например, не вспоминаю. Играл — и слава богу, но играл-то неровно! Сейчас в Питере вообще не поймёшь, в кого он себя превратил. Может быть, и была бы ностальгия, если бы в СКА как-то себя проявлял. А так многие о нём забыли. Ушёл и ушёл. Ничего страшного!

Считаю, молодой Гутик не то что заменил Голдобина, а гораздо лучше заявил о себе. Это уже хорошо. Никаких сравнений с Голдобиным быть не должно», — цитирует Майорова Legalbet.

В этом сезоне на счету Голдобина 28 (11+17) очков за 41 матч в составе СКА.

Материалы по теме
Ларионов назвал причину, по которой Голдобин не попадает в состав СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android