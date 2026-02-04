Скидки
Олимпийский чемпион назвал причины игрового подъема ХК ЦСКА

Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о последних результатах ЦСКА. Армейский клуб одержал 10 побед в последних 13 матчах.

— За счёт чего команда Игоря Никитина так поднялась?
— Два фактора. Стабилизирована игра обороны, ушли перепады в ходе каждой игры, исчезли невынужденные удаления. Второй момент – большинство. Команда весь чемпионат реализует каждое четвёртое удаление соперника и по этому показателю стабильно идёт в тройке-пятёрке лидеров.

ЦСКА играет очень рационально, без внешних эффектов. Посмотрите на две последние победы – над СКА и «Сочи». Игры получились равными и малоэффектными, но за счёт выстроенной системы красно-синие показали 100-процентный результат. Отмечу дубль Костина, в ЦСКА он уже выходит в первом звене, тогда как в своём бывшем клубе нерегулярно выходил в четвёртом. Думаю, ЦСКА будет опасен в плей-офф – и как минимум в первом раунде многие соперники постараются армейцев избежать. Все помнят – Кубки выигрывает оборона, — цитирует Светлова Russia-Hockey.

