Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это был не лучший мой бросок». Алексей Протас – о голе в меньшинстве в ворота «Флайерз»

«Это был не лучший мой бросок». Алексей Протас – о голе в меньшинстве в ворота «Флайерз»
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас прокомментировал поражение в матче с «Филадельфией Флайерз» (2:4) и оценил свой гол в меньшинстве.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 февраля 2026, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Типпетт (Санхайм, Мичков) – 05:56     2:0 Грундстрём (Делорье, Ристолайнен) – 24:45     2:1 Протас (Бовиллье) – 28:12 (sh)     2:2 Бовиллье (Сурдиф, ван Римсдайк) – 42:40     3:2 Драйсдейл (Зеграс, Конечны) – 54:37 (pp)     4:2 Ристолайнен (Конечны) – 59:43    

«Есть несколько вещей, которые нам стоить исправить, но в целом провели хорошую работу, здорово сыграли в матчах «бэк-ту-бэк» против быстрой и хорошей команды. К сожалению, пропустили в меньшинстве, но в целом справились. Сейчас готовимся к матчу с «Нэшвиллом», нужно уйти на паузу в хорошем настроении.

Мой гол? Прекрасная работа Энтони Бовилье, он сделал отличную передачу. Мне же повезло, что шайба влетела в ворота, это был далеко не лучший мой бросок. Здорово, что всё получилось, и это в моменте изменило ход матча в нашу сторону.

Сравняли счёт и сразу же пропустили в меньшинстве? Такое случается, в таких случаях мы должны помогать другу другу выстоять в меньшинстве, каждый может оказаться в такой ситуации. Как я сказал ранее, важно перезагрузиться и готовиться к «Нэшвиллу», — цитирует Протаса пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Материалы по теме
Видео
Пас Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Вашингтон». У Протаса гол, Овечкин не забил
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android