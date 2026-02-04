«Это был не лучший мой бросок». Алексей Протас – о голе в меньшинстве в ворота «Флайерз»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас прокомментировал поражение в матче с «Филадельфией Флайерз» (2:4) и оценил свой гол в меньшинстве.

«Есть несколько вещей, которые нам стоить исправить, но в целом провели хорошую работу, здорово сыграли в матчах «бэк-ту-бэк» против быстрой и хорошей команды. К сожалению, пропустили в меньшинстве, но в целом справились. Сейчас готовимся к матчу с «Нэшвиллом», нужно уйти на паузу в хорошем настроении.

Мой гол? Прекрасная работа Энтони Бовилье, он сделал отличную передачу. Мне же повезло, что шайба влетела в ворота, это был далеко не лучший мой бросок. Здорово, что всё получилось, и это в моменте изменило ход матча в нашу сторону.

Сравняли счёт и сразу же пропустили в меньшинстве? Такое случается, в таких случаях мы должны помогать другу другу выстоять в меньшинстве, каждый может оказаться в такой ситуации. Как я сказал ранее, важно перезагрузиться и готовиться к «Нэшвиллу», — цитирует Протаса пресс-служба клуба.

